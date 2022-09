Terremoto: treni fermi per verifiche alle gallerie (2)

Treni fermi nel Golfo Paradiso per consentire verifiche alle gallerie dopo la scossa di terremoto magnitudo 4.1 con epicentro a Bargagli, ma avvenuta ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente in molte zone del Golfo Paradiso ed in particolare a Pieve Ligue. Ma anche a Recco e fino a Camogli. “Abbiamo avvertito un boato – racconta una signora a Recco – poi la casa ha tremato, ma nessun oggetto è caduto dai mobili”. E un altro recchese: “La gente è uscita da casa, alcuni urlavano”.

Si attende ora un possibile sciame con scosse più leggere.

