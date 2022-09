Alleanza Verdi Sinistra, esposto in Procura: “In Liguria violata la par condicio”

Liguria. Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova, chiedendo che venga effettuata un’indagine in relazione alla palese violazione della par condicio sulla informazione televisiva avvenuta nella regione Liguria e valutare eventuali ipotesi di reato.

“Nel corso della campagna elettorale nessuna comunicazione è pervenuta alla nostra lista Alleanza Verdi Sinistra ai fini della messa in onda nelle emittenti radiotelevisive locali dei MAG (messaggi politici autogestiti gratuiti) previsti dalla legge n. 28 del 2000, la cui modalità e tempistica è stata indicata dalla delibera della AGCOM del 3 agosto 2022. Questi messaggi consentono a tutte le forze politiche di presentare gratuitamente in televisione agli elettori il loro simbolo, le candidate e i candidati delle liste e i programmi elettorali. Perciò il 15 settembre, nella nostra qualità di responsabili regionali, abbiamo inviato una missiva al Corecom della Liguria, in cui chiedevamo notizia sull’attivazione dei MAG. Il giorno successivo è giunta la risposta del Corecom in cui si afferma che non era prevista la loro messa in onda poiché i fondi versati dal MISE alla Regione Liguria erano quasi esauriti, in quanto impiegati per le elezioni amministrative del 2022 e per la campagna referendaria” affermano Carla Nattero, coordinatrice regionale ligure di Sinistra Italiana, e Simona Simonetti, coportavoce dei Verdi Liguria.

