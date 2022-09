Andora, riqualificazione di Borgo Castello: sì della giunta all’accordo tra Comune e Università di Genova

Andora. Sì della Giunta comunale all’accordo quadro fra Comune di Andora e l’Università agli studi di Genova che definisce la collaborazione nell’ambito del Progetto di riqualificazione di Borgo Castello con i fondi PNRR del Ministero della Cultura, sia dal punto di vista tecnico che didattico.

Lo sviluppo del progetto, che dovrà essere realizzato entro il 2026, ha un indiscusso interesse scientifico e di ricerca (il Comune è stato già contattato per tesi universitarie), ma il lavoro sul campo, in base all’accordo, potrà avvalersi anche delle competenze delle Facoltà universitarie per le fasi di sviluppo del progetto.

