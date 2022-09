Arkadiusz Reca lascia la nazionale, sospetta distrazione muscolare

Dopo Kovalenko con l’Ucraina, anche Arkadiusz Reca è costretto a lasciare la propria nazionale a causa di un infortunio. Escluso dai convocati per la partita contro l’Olanda di ieri sera, questa mattina l’esterno ha svolto un ultimo test di corsa a Varsavia, accusando un fastidio ad una gamba già avvertito negli scorsi giorni. Lascerà dunque il ritiro della Polonia in queste ore per tornare alla Spezia.

La decisione è stata presa dopo un colloquio con lo staff medico della nazionale e una telefonata con il Ferdeghini, che spingeva per non correre alcun rischio. “Non aveva senso per noi portarlo a Cardiff, visto che non avrebbe giocato comunque”, ha detto il ct Michniewicz piuttosto sconsolato. Il report della nazionale polacca parlerebbe di una distrazione muscolare di bassa entità.

