Centro sportivo, Pizzuto: “Il Pd, partito del cemento e del progetto Botta, farnetica sul consumo del suolo”

“Il comportamento del PD sarzanese ha assunto in questi giorni toni surrealistici: l’odio ormai dichiarato per Sarzana e per i cittadini, colpevoli soltanto di aver voltato loro democraticamente le spalle, li ha portati ad attaccare pregiudizialmente una pregevole iniziativa privata. Così, alcuni investitori vengono incredibilmente attaccati dal PD, solo per aver dichiarato di voler riqualificare un’area degradata e abbandonata in via Navonella a Sarzanello; ritenuti colpevoli di voler investire a Sarzana qualcosa come 15 milioni di euro; additati di aver ceduto alla dinamicità della città di questi ultimi anni dopo decenni di depressione e fughe.

Prima ancora di informarsi, prima ancora che il progetto abbozzato dai privati sia incardinato in un qualsiasi atto amministrativo di Giunta o di Consiglio o anche solo esaminato, il PD – ossessionato dall’idea di attaccare in qualsiasi modo Sarzana e con essa l’attuale Giunta – si scaglia ferocemente contro il progetto di iniziativa privata di un futuro centro sportivo – nel suo stato ancora embrionale -, sempre coerenti all’idea attuata per decenni che l’unica prospettiva per Sarzana possa essere l’immobilismo, il degrado, la rassegnazione.

Noi abbiamo un’altra idea, e prima ancora di discutere questo progetto è stata giustamente avviata una discussione pubblica e partecipata, per verificare come questa opportunità di un nuovo centro sportivo per Sarzana ad iniziativa privata possa essere colta prima dai cittadini e dal quartiere, che dalla politica e dalla città. Prima di commentare o giudicare questa iniziativa o anche solo chiedere eventuali modifiche o miglioramenti nel merito, aspettiamo che sia presentato un progetto che abbia raccolto le indicazioni del quartiere, come il miglioramento della rete fognaria e della viabilità a spese dei privati.

