Elezioni politiche e gioventù: confusione e senso di inadeguatezza tra i ragazzi dell’Imperiese

Imperia. A seguito della crisi che ha portato alla precoce fine del governo Draghi, le urne si apriranno il 25 settembre e in questa occasione, data la riforma inerente al taglio dei parlamentari, gli italiani saranno chiamati ad eleggere 400 deputati e 200 senatori: circa un terzo in meno rispetto a quanto avveniva in passato.

La novità di queste elezioni politiche, oltre alla grande riduzione del numero dei parlamentari, riguarda il fatto che, per la prima volta in assoluto in Italia, è stato abolito l’obbligo di aver compiuto i 25 anni di età per poter votare il Senato.

