Elezioni, Sottosegretario Costa (Noi Moderati): «Grazie Liguria per questa avventura. Andiamo a votare, solo così potremo cambiare insieme il Paese»

«Da Taggia a Genova, da Savona a Chiavari, passando per La Spezia, Albenga, Sanremo, Rapallo vi stringo in un abbraccio virtuale e vi ringrazio per i sorrisi, le pacche sulle spalle, gli attestati di stima, l’incoraggiamento, la passione, il coraggio di crederci, l’entusiasmo, l’affetto, i caffè. Questa campagna elettorale, diversa da tutte quelle che ho fatto fino ad oggi, è stata una meravigliosa avventura in cui ho avuto l’ennesima conferma delle incredibili ricchezze e eccellenze della nostra terra. Imprese e aziende all’avanguardia, bellezze architettoniche e paesaggistiche che lasciano senza fiato e ti rimettono al mondo. È stato bellissimo respirare intensamente la nostra Liguria. Ho incontrato imprenditori, medici, infermieri, agricoltori, artigiani, commercianti, insegnanti, forze dell’ordine. Donne, uomini, bambini, anziani. Ognuno mi ha lasciato qualcosa. Ciò che però mi porterò dentro più di tutto siete voi, che in tantissimi mi avete accolto, ascoltato, che avete dialogato con me, che mi avete stretto la mano, che avete creduto nelle mie parole e nel mio operato. Pensando ad ognuno di voi mi sorride il cuore. In questi due anni ho servito il Paese con tutto me stesso, al meglio delle mie capacità e con profonda dedizione. Il mio impegno non cambierà e non finirà certo domenica. Perché per me la politica è coerenza, è mettersi a disposizione della comunità».

Così sulla sua pagina Facebook il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, Capolista in Liguria nel proporzionale Camera nella Lista Noi Moderati, introducendo un video (https://fb.watch/fJAlOgo8Ya/) di conclusione della campagna elettorale e di appello al voto, in vista delle elezioni del 25 settembre.

» leggi tutto su www.riviera24.it