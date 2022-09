Ex Ilva, dopo l’incendio a Novi a Cornigliano si rompe una cisterna piena di acido solforico l’rsu:”Manutenzione ai minimi termini”

Genova. Dopo l’incendio nello stabilimento di Acciaierie d’Italia di Novi ligure che ha di fatto bloccato gli impianti la manutenzione resta al centro delle polemiche. L’rsu di Cornigliano in una nota di solidarietà ai colleghi novesi spiega che “solo il pronto intervento dei pompieri ha evitato il peggio” ma “gli impianti sono comunque compromessi e si stima un periodo ulteriore di fermata”.

Per i sindacati “la manutenzione ordinaria degli impianti a Novi Ligure come a Genova è ai minimi termini” e “nel periodo estivo oltre ad un utilizzo massiccio della cassa integrazione abbiamo registrato un’assenza di manutenzione”. L’rsu ricorda che UOPSAL e Prefettura vengono costantemente informati sui rischi presenti in Stabilimento a Genova.

