Funivie, Cgil: “Proroga cassa integrazione e tempi certi sul ripristino dell’impianto”

Savona. “Bene la revoca della concessione, con il passaggio all’Autorità di Sistema Portuale come avevamo richiesto da tempo, tuttavia resta la pesante incognita della cassa integrazione, in scadenza il prossimo 15 novembre”. Così Simone Turcotto, della Cgil savonese, in merito alla vertenza di Funivie Spa.

Con la revoca della concessione a Italiana Coke, infatti, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale diventa incaricato della gestione diretta dell’impianto funiviario.

