Maltempo, rinviato a sabato 15 ottobre l’evento #MiFidoDiTe dedicato allo sport solidale

Savona. E’ stato rimandato a sabato 15 ottobre l’evento dedicato al progetto #MiFidoDiTe, che avrebbe dovuto tenersi il 24 settembre a Savona presso il piazzale “Eroe dei due mondi” e la spiaggia sottostante (Prolungamento). La causa? Il maltempo. Infatti in questo weekend la Liguria sarà attraversata da un’intensa perturbazione che porterà pioggia e temporali anche nel savonese. In occasione è stata anche diramata l’allerta gialla. Quella del 15 ottobre sarà una giornata che ruota intorno al tema della fiducia reciproca.

Raccogliere fondi per riuscire a combattere le malattie rare, in particolare la sindrome di Usher che si manifesta con sordità di differente gravità alla nascita e progressiva perdita della vista per degenerazione della retina. E’ da questo che è nato il progetto #MiFidoDiTe.

