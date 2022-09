Morta dopo l’asportazione di un neo al centro Anidra, Bendinelli e Oneda condannati a 3 anni e 4 mesi per omicidio colposo

Genova. Il giudice per l’udienza preliminare Alberto Lippini ha condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per la morte di Roberta Repetto il cosiddetto ‘santone’ del centro Anidra Paolo Bendinelli e il medico Paolo Oneda. Assolta la psicologa Paola Dora.

I tre erano imputati di omicidio volontario in concorso e il sostituto procuratore Gabriella Dotto aveva chiesto 16 per Bendinelli, 14 per Oneda e 10 per Dora. Il giudice tuttavia ha riqualificato il reato da doloso a colposo, e la pena è risultata ulteriormente ‘scontata’ dal rito abbreviato.

