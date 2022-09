Nello Spezzino poco più di mille casi attivi, una sola terapia intensiva occupata

Sono 522 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24ore grazie a 3.685 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 74, Savona 99, Genova 278, La Spezia 69, non riconducibili alla domiciliazione in Liguria 2. Il bollettino odierno riporta anche un decesso avvenuto ad Albenga che porta a 5.573 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, delle quali 647 nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1.053 su 8.812. Lieve calo per quanto riguarda la situazione negli ospedali dove i ricoverati sono passati da 121 a 116, dei quali tre in terapia intensiva. Aumento contenuto invece in Asl5 dove i letti occupati sono cresciuti da 20 a 22, uno dei quali in terapia intensiva. Nelle ultime 24ore infine sono risultate guarite 415 persone per un numero complessivo di 556.410 da inizio emergenza.

