Orlando: “Nei collegi uninominali i liguri non sprechino il voto su candidati che non hanno alcuna possibilità di farcela”

Nel marzo 2018 Andrea Orlando giunse al voto da ministro della Giustizia uscente. Oggi le ultime pratiche sbrigate a poche ore dalla fine della campagna elettorale sono quelle proprie del titolare del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nel mezzo sono corsi un governo Lega – Cinque stelle, l’incarico da vice segretario nazionale del Partito democratico, una pandemia e un governo a trazione Cinque stelle – Pd. Poi, con l’arrivo di Mario Draghi la terza chiamata al governo. Oggi Orlando si presenta come capolista per il collegio proporzionale ligure alla Camera dei deputati, in una posizione che dovrebbe consentirgli di ritornare a Roma, dove ormai si orienta e si muove con assoluta confidenza. Nelle ultime settimane ha alternato le ultime incombenze da ministro con la campagna elettorale sul territorio, incontrando il mondo economico, le parti sociali e i cittadini lungo tutto l’arco ligure.

Domenica correrà come capolista alla Camera, un seggio sicuro in un panorama che sembra però premiare decisamente il centrodestra. Che peso dà ai sondaggi? Il centrosinistra può regalare delle sorprese?

“Di sicuro non c’è niente, ci sono buone probabilità. Ma Shimon Peres diceva che i sondaggi sono come i profumi: vanno annusati, ma non bevuti. Credo sia molto vero. Oggi siamo di fronte a una società molto fluida in cui le persone si spostano anche nei loro orientamenti culturali e in una fase di grandissima confusione anche per l’incertezza che si è venuta a determinare con la pandemia e la guerra, tant’è che nei sondaggi accanto ai pronostici favorevoli alla destra ci sono numeri importanti per quel che riguarda gli indecisi, coloro che dichiarano che non andranno a votare. Ma secondo me saranno meno: è tendenza frequente negli ultimi anni che all’ultimo momento un certo numero di persone va alle urne e sballa i pronostici. L’ultimo Paese europeo in cui è successo è la Germania dove la Spd doveva essere il terzo partito e invece è risultato il primo, vincendo le elezioni. I pronostici favorevoli sono stati molto enfatizzati dalla destra per una ragione molto semplice: non mobilitare gli elettori di centrosinistra e gli indecisi che potrebbero votare per il centrosinistra. Può esserci qualche sorpresa, come è accaduto negli ultimi anni. Al di là del fenomeno Meloni, che indubbiamente c’è, credo che la destra non stia sfondando e che molto sia in realtà un effetto di vasi comunicanti all’interno del centrodestra: Fratelli d’Italia sta spolpando Lega e Forza Italia. Vuol dire che nei collegi uninominali, dove vince chi arriva primo, la partita è ancora aperta. Dobbiamo provarci e rompere la narrazione che l’esito sia scontato, qui come nel resto d’Italia”.

» leggi tutto su www.levantenews.it