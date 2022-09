Per Gamma Innovation Sarzana debutto casalingo contro Lodi

“Debutto rovente” casalingo di campionato per il Gamma Innovation Sarzana, di scena al Vecchio Mercato dove sfida l’Amatori Wasken Lodi. “Per battere il Lodi servirà il miglior Sarzana possibile” dice il Presidente alla vigilia di un match tutt’altro che semplice, nonostante la formazione Lodigiana guidata da Pier Luigi Bresciani si sia ridimensionata parecchio rispetto alla scorsa stagione, ma, comunque, può sempre vantare un quintetto davvero pericoloso. Partita degli ex, nelle file lodigiane Pablo Najera, uno degli eroi della conquista della Coppa Italia a Forte dei Marmi della passata stagione, e Andrea Fantozzi, due i suoi campionati in rossonero. Nelle file sarzanesi Paolo De Rinaldis che ritrova per la prima volta d’avversario l’ Amatori Wasken Lodi dopo averlo guidato alla conquista della Coppa Italia e della Finale Scudetto nella stagione 2015-16; altro ex Francesco De Rinaldis, cinque stagioni per lui in riva all’Adda, giocatore molto amato dalla tifoseria giallorossa. Tutte e due le squadre arrivano dai successi conseguiti nella prima giornata di questo campionato: i rossoneri sono stati la grande sorpresa della prima giornata andando ad espugnare Valdagno, il Lodi arriva dal successo casalingo contro il CGC Viareggio e tutte e due vorranno confermarsi. Solo la ripetizione della prestazione superba fatta a Valdagno potrebbe regalare punti alla formazione di Paolo De Rinaldis. “Partita difficile, da affrontare con un atteggiamento giusto, dobbiamo cercare di ripetere la prestazione fatta a Valdagno, questo è l’obiettivo che chiaramente può portarci a vincere” – dice il mister rossonero.

Il match si giocherà Sabato 24 Settembre alle 20.45 al Centro Polivalente di Sarzana

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Daniele Moretti di Follonica (GR)

Ausiliario: Donato Minonne di Forte dei Marmi (LU)

DIRETTA FISRTV

Commento di Alessandro Grasso Peroni

