Politiche 2022, il centrodestra in piazza: “Non ci fidiamo dei sondaggi, ogni voto va conquistato”

Genova. Vincere le elezioni per sconfiggere “il solito populismo” dei Cinque Stelle e “l’immobilismo” del Pd. Il centrodestra ligure chiude la campagna elettorale con candidati e leader locali in largo XII Ottobre, location storica dei comizi che hanno preceduto le vittorie di Toti e Bucci alle amministrative (scelta ieri anche dal Pd), e lo fa con un appello, sottoscritto soprattutto da Fratelli d’Italia in qualità di grande favorito: non prestare attenzione ai sondaggi e conquistare ogni singolo voto per assicurarsi la maggioranza che consenta di conquistare palazzo Chigi.

“L’importante domenica è vincere le elezioni in tutta Italia e far sì che il centrodestra possa andare al governo – sottolinea Matteo Rosso, coordinatore regionale di FdI e candidato come capolista alla Camera -. Poi, com’è ovvio, si spera nel miglior risultato possibile. Credo che Giorgia Meloni oggi meriti questo risultato e penso che potrà essere il primo partito a livello italiano e io spero anche in Liguria. Ma lo vedremo: dei sondaggi mi fido sempre poco, fino all’ultimo momento ogni voto va conquistato, va richiesto con cortesia agli elettori, va portato a casa”.

