Sangue e plasma, in Liguria aumentano le donazioni del 3%

Genova. «Abbiamo raggiunto oltre 1 milione e 400mila persone e oggi la Liguria risulta tra le poche regioni ad aver invertito il trend con un aumento delle donazioni del 3%: «Voglio ringraziare tutti i liguri che hanno raccolto il nostro appello e quest’estate, prima di andare in vacanza, sono andati a donare sangue o plasma». Così il Presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità traccia il bilancio della campagna di comunicazione estiva realizzata da Regione Liguria con Alisa e il Centro regionale sangue, in collaborazione con le Associazioni Avis e Fidas, insieme al Comitato regionale Croce Rossa per sensibilizzare i cittadini sulla donazione del sangue.

La campagna realizzata attraverso i canali social di Regione Liguria ha raggiunto 1 milione e 400mila persone, con un picco nella fascia tra i 25 e i 34 anni (oltre trecentomila persone) che era stata individuata come target principale.

» leggi tutto su www.riviera24.it