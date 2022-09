Savona, Cannella tranquillizza la squadra: “Avanti a prescindere dalla questione Bacigalupo”

La nota del presidente

Mi preme sottolineare che il progetto sportivo intrapreso con tanta fatica in piena estate va avanti a prescindere dalle vicissitudini che stanno portando ad una situazione di contrasto e malintesi con l’amministrazione. Ribadisco l’Asd Savona calcio FBC 1907,come entità calcistica sportiva,nella misura dei soci di cui io ho l’onore e il piacere di rappresentare, ha come obiettivo un unico progetto calcistico che è quello di affrontare nel modo migliore possibile e da protagonisti la stagione 2022/2023 perché lo dobbiamo ai tifosi e all’intera città. In questo momento delicato è compito mio rassicurare la squadra e tutto l’ambiente e nello stesso ribadire che la stagione calcistica prosegue secondo i piani prestabiliti all’atto dell’acquisizione. Ribadisco che stiamo provvedendo a rinforzare la squadra tramite ulteriori innesti dall’estero. Il resto riguarda una faccenda estranea al progetto sportivo che spero possa essere risolta utilizzando il buon senso da ambedue le parti.

