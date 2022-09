Settembre è il mese dell’Alzheimer, Palazzo civico si tinge di viola. Martedì 27 al Pin letture, musica e dibattito sulla malattia

Viola, come i petali dei fiori del “non ti scordar di me”, per sensibilizzare nei confronti dei malati di Alzheimer. Così appare in questi giorni la facciata di Palazzo civico, illuminata con luci colorate che, su richiesta di Amas – Associazioni malattia di Alzheimer spezzina Odv, segnalano a tutta la popolazione che settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer, dedicato alla sensibilizzazione sulla demenza e alla lotta allo stigma che la circonda. Il 21 settembre in particolare, si è celebrata in tutto il mondo la giornata mondiale Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Oms e dall’Alzheimer’s Disease International (Adi). I riflettori viola dovrebbero rimanere in funzione sino a martedì 27 settembre, giorno in cui Amas svolgerà un evento dedicato alla causa: a partire dalle 18 presso Pin andrà in scena l’evento “Storie di amore e smemoratezza” con letture, brani musicali e dibattito coordinato dalla giornalista Chiara Alfonzetti.

