Siccità, il Val Noci è una “pozzanghera”: il bilancio di fine estate dei nostri laghi in attesa delle piogge

Genova. Con l’arrivo dell’attesa stagione delle piogge, Genova e la Liguria salutano un’estate, quella 2022, che si è rivelata tra le più calde e asciutte della storia recente, e che ha lasciato in eredità, forse, una rinnovata attenzione sulle riserve idriche e sul loro sfruttamento. Genova e i genovesi non hanno patito la sete, come successo in altre parti del paese, e questo grazie ai suoi invasi artificiali che hanno custodito un vero e proprio tesoro blu a disposizione di tutti.

E mentre in queste ore si guarda al cielo in attesa di vedere arrivare la pioggia (possibilmente non tutta insieme) i laghi genovesi tirano una riga e fanno i conti di fine stagione. Un bilancio che, sebbene positivo, nella realtà è ‘magro’ come poche altre volte in passato.

» leggi tutto su www.genova24.it