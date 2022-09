Taggia, rissa tra stranieri: uno preso a calci quando è a terra finisce all’ospedale

Taggia. E’ di un ferito trasportato in ospedale a Sanremo il bilancio del pestaggio avvenuto verso le 13 nei pressi di un bar di via Magellano ad Arma. Nella zuffa sono stati coinvolti tre tunisini, che sarebbero venuti alle mani per non ben precisati motivi di lavoro.

Un dei tre, quello finito al Borea, ha 30 anni e sarebbe stato buttato per terra per poi essere preso a calci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed un’ambulanza del 118. Anche gli altri due stranieri si sono recati al pronto soccorso matuziano per farsi refertare.

