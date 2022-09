Uniti per Celle interviene sulle dimissioni di Rossana Mordeglia da capogruppo della maggioranza in Comune

Celle Ligure. “Le dimissioni della consigliera Mordeglia e con le motivazioni addotte sono un fatto gravissimo per il governo della città“. Ecco che arriva la reazione della minoranza consiliare suo caso dell’ex capogruppo di maggioranza, di “Aria Nuova”, Rossana Mordeglia che ha lasciato Palazzo Ferri questa mattina con una lettera consegnata al sindaco Caterina Mordeglia.

“La maggioranza consiliare di Celle perdendo il terzo consigliere, e non avendo surroghe possibili, deve trarre delle valutazioni politiche. Senza dubbio Celle ha un’amministrazione decimata – sottolinea Uniti per Celle che prosegue – sono tre consigli comunali che la maggioranza è appesa al filo di internet. Una situazione sgradevole dove tutto poggia sulla presenza in video”.

