Albero si spezza e cade al suolo, danni a due auto parcheggiate ai Vicci

Un albero di medie dimensioni è caduto al suolo questo pomeriggio su due auto parcheggiate, una Bmw è una Ford Focus blu (che ha subito i danni più significativi, compreso lo sfondamento del parabrezza) in via dei Vicci, la strada retrostante l’area della stazione centrale. Un accadimento improvviso che fortunatamente non ha coinvolto persone in quella che da sempre è una zona piuttosto trafficata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con personale e mezzi di soccorso: gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e liberato le vetture dai diversi rami secchi che si sono spezzati e sono stati ritrovati un po’ sulla strada e soprattutto sulle malcapitate vetture.

