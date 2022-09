Alla Spezia presentazione del libro “Nel più chiaro giorno”

Nell’incantevole cornice della Banchina Thaon di Revel, la Società Dante Alighieri e la Libreria Ricci, con il patrocinio dell’Associazione Arthena, presentano al pubblico il libro della prof.ssa Isabella Tedesco Vergano, Nel più chiaro giorno. Dino Campana nel carteggio Isabella Tedesco-Manlio Campana, Lugano, Agorà, 2020, con interventi e letture sia di Angelo Tonelli, noto grecista e scrittore, sia dell’autrice, riconosciuta poetessa e studiosa del poeta di Marradi, divenuto celeberrimo per aver dato alla luce i Canti Orfici. Introdurrà il Presidente della Dante spezzina, Carlo Raggi, mentre Angelo Tonelli, oltre a presentare il volume, leggerà anche la poesia Genova di Dino Campana. Il volume Nel più chiaro giorno raccoglie l’epistolario fra Isabella Tedesco e Manlio Campana, che si concluse con la pubblicazione del libro della Tedesco Vergano dal titolo L’evoluzione della poesia di Dino Campana (Palermo, Flaccovio, 1961), edizione proposta e offerta da Manlio Campana, il fratello di Dino, e che rappresenta una delle prime monografie sull’opera del poeta “maudit”italiano. In questo carteggio di straordinaria eleganza formale, e nel saggio che lo segue, risalta prepotentemente la creazione di Dino Campana, volta alla sublimazione dell’umano. L’autrice è nata a Genova ma vive alla Spezia. Laureata con lode in Lettere classiche all’Università di Genova, ha approfondito all’Università di Louvain i suoi studi sui rapporti tra Dino Campana, sul quale aveva svolto la tesi di laurea, e i simbolisti francesi. Dopo un periodo dedicato all’insegnamento a Genova e alla Spezia, ha ripreso la sua attività letteraria nel campo della poesia, della critica letteraria, del giornalismo culturale. Su antologie, volumi collettanei, storie letterarie ha pubblicato poesie, saggi, recensioni, tenendo conferenze e presentazioni di libri. In particolare si è occupata dell’opera di Eugenio Montale, Dino Campana, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Tristan Corbière, Paul Valéry, Stéphane Mallarmé, Giovanni Giudici, Mario Soldati, Paolo Bertolani. Fra i suoi scritti: Essenza e mistero, poesie (Book, Bologna, 1990), Da Shelley a Montale, critica e cronaca letteraria (Sabatelli, Savona, 1995), Ondivagare, poesia (Edizioni del Tridente, La Spezia, 2001), Infinitarsi, poesia (Campanotto, Udine, 2008). Ha fatto parte del Comitato scientifico e organizzativo di convegni nazionali, ideato e curato performances e eventi artistico-letterari in una ideale corrispondenza tra luoghi, poesia e arte. Nel 2007 ha ricevuto alla Spezia dalla Società Dante Alighieri il “Dante d’argento” 2007, Premio internazionale per le lettere e le Comunicazioni Sociali. Nel giugno 2011 ha ricevuto ad Aulla (MS) dal Cenacolo Artistico Letterario “Roberto Micheloni” il Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Val di Magra – R. Micheloni” 2011 alla Carriera. La presentazione si terrà all’aperto presso il De Terminal, Molo Thaon di Revel, Mercoledì 28 Settembre ore 18,00. Ingresso libero.

