Dall’ufficio stampa di Arpal

Prolungata fino alle 10 di domani mattina l’allerta gialla per temporali su Levante (zona C). Confermata la chiusura alle 21 per la zona centrale della Regione (Zona B) e alle 24 per l’entroterra di Levante (Zona E).

» leggi tutto su www.levantenews.it