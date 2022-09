Allerta meteo gialla, prolungata fino alle 10 di domani nel Levante. A Genova chiude alle 21 di oggi

Genova. In mattinata precipitazioni generalmente moderate hanno interessato l’imperiese mentre, successivamente, i fenomeni si sono fatti più insistenti sul savonese e il genovese con intensità anche forti o localmente molto forti.

Precipitazioni anche molto forti, si sono avute sul Centro della regione, in particolare Val Polcevera e Val Bisagno. Sono stati registrati i valori di 24.6 millimetri in 15 minuti, 44 mm in 30 minuti e 71.8 millimetri in un’ora a Genova Bolzaneto (cumulata totale di 93 millimetri). Sono stati inoltre registrati 59 millimetri in un’ora a Genova Fiumara. Intensità forte anche ad Alpicella (Varazze) con 41.2 millimetri in un’ora, Mele (39.6), Madonna delle Grazie (Genova) con 36.8, Genova Castellaccio con 34 e Genova Centro Funzionale con 31.8.

