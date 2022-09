Borzonasca: va per funghi e si perde, avventura a lieto fine

L’avventura si conclude alle 18.30 circa con un lieto fine. Un fungaiolo dato per disperso nella zona di Pratomollo ritrova la strada. Incontra i volontari del soccorso alpino che erano andati a cercarlo e rifiuta il ricovero. Nell’operazione “ricerca” erano stati coinvolti anche i vigili del fuoco di Chiavari e il 118. Tutti preoccupati per le avverse condizioni del tempo e il buio incombente. Una domanda rimane senza risposta: come è possibile inoltrarsi in un bosco in cerca di funghi con una giornata di pioggia a tratti anche battente.

» leggi tutto su www.levantenews.it