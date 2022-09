Prelà. Brucia il bosco nella frazione di Valloria in località Santa Marta. Il rogo sarebbe patito verso l’una di notte, per cause da stabilire. Sul posto interviene una squadra dei vigili del fuoco dal Comando provinciale di Imperia. L‘incendio, al momento, non sembra minacciare fabbricati abitati e non.

