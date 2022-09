Carcare, conferito al liceo Calasanzio il Quality Label per Erasmus+

Carcare. Nella mattinata di ieri, venerdì 23 settembre, il liceo Calasanzio di Carcare ha ricevuto il prestigioso riconoscimento E-twinning quality label per le attività legate al progetto di Erasmus+ “EuroVisions – Sounds and Colours of Our Europe – Photography” conclusosi a maggio.

Ad essere coinvolti sono dodici studenti frequentanti le classi quarte dei tre indirizzi classico, scientifico e linguistico dello scorso anno scolastico: Erica Musso, Sofia Perrone, Michela Suffia, Guastalli Chiara, Alice Olivieri, Matteo Falamischia, Giorgia Scarrone, Beatrice Iozzi, Francesco De Bon, Elena Ghigo, Ioana Cristiana Oprea, Gaia Strazzarino.

» leggi tutto su www.ivg.it