Caro bollette, Comune di Sarzana stanzia 50mila euro

La giunta sarzanese ha approvato le linee di indirizzo del bando per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle spese per le utenze e l’acquisto di combustibili ad uso domestico, anche alla luce dei notevoli incrementi delle spese per le utenze determinati dalla crisi energetica conseguente alla guerra in Ucraina. Raddoppiato così lo stanziamento dello scorso anno mettendo a disposizione dei cittadini ben 50mila euro da risorse comunali.

Nel bando vengono definiti i criteri a sostegno delle famiglie con disagio economico e sociale, inserendo anche l’opportunità di prevedere un sostegno economico a favore dei nuclei familiari che utilizzano per il riscaldamento domestico combustibili diversi dal gas naturale (es.pellet). Fra i criteri per l’assegnazione del contributo ci sono la residenza nel Comune di Sarzana -nell’abitazione alla quale è associato il contratto per la fornitura delle utenze o la fattura per la fornitura di combustibili ad uso domestico-la cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno, l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) o Isee corrente, in corso di validità, non superiore a 18mila euro.

