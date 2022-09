Costruttori di alleanze, al Museo Diocesano di Albenga prende forma la rete territoriale tra costa e entroterra nel segno di arte ed eccellenze

Albenga. Un’occasione di incontro per costruire reti nel segno di un’alleanza territoriale che trova la sua forza nelle eccellenze del territorio, tra le province di Imperia, Savona e il basso Piemonte, e nelle sinergie. A due giorni dal lancio, con un evento che si è svolto nel giardino del Museo Diocesano di Albenga attirando l’attenzione di numerosissimi ospiti, Costruttori di alleanze guarda al futuro per mettere a frutto il riscontro positivo e l’interesse che le visite guidate alla mostra “Onde barocche” e il cooking show di Renato Grasso hanno generato il 22 settembre durante il primo incontro che ha dato il la al progetto.

Tra le novità in cantiere per Formae Lucis, che il prossimo ottobre segnerà il traguardo dei due anni di attività, c’è infatti l’idea di inaugurare una sezione del sito web dedicata proprio alle reti territoriali. Risorse umane, culturali e turistiche che possano dare avvio a nuovi percorsi e opportunità di sviluppo, rivolti in particolare all’entroterra, nuova destinazione turistica verso la quale incoraggiare grazie a eccellenze territoriali e ai tesori diocesani da scoprire.

» leggi tutto su www.ivg.it