Dai colli al Favaro, passando per Rebocco e Canaletto. Appartamenti, fondi e terreni all’asta

Undici ottobre 2022, ore 10, primo piano di Palazzo Civico. Sarà, come sempre, la sala multimediale del Comune della Spezia ad ospitare l’asta pubblica col metodo di estinzione di candela vergine, da confrontarsi con il prezzo base d’asta e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in presenza di un’unica offerta valida con scadenza il 10.10.2022 alle 12. Sul banco ben undici lotti fra appartamenti, fondi, terreni, ubicati in diversi quartieri e frazioni del Comune capoluogo. Clicca qui per conoscere e approfondire a proposito delle condizioni di vendita, del deposito cauzionale, dell’istanza di partecipazione, della documentazione, della modalità di vendita, della vendita con patto di riservato dominio, delle spese contrattuali, della privacy e di tutte le altre informazioni utili. Gli interessati potranno rivolgersi per ritirare il bando d’asta contenente tutte le modalità di partecipazione al C.d.R. Patrimonio del Comune della Spezia, Piazzale Giovanni XXIII n. 7.

I LOTTI

