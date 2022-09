“Grazie al personale del reparto di Medicina per l’impegno, la dedizione e l’umanità”

Per undici notti, dal 2 al 13 Settembre 2022 sono stato ricoverato nel reparto di Medicina Interna, Sezione B, dell’Ospedale sant’Andrea della Spezia. Vorrei rivolgere un sentito e profondo ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, e ausiliario per l’impegno, la dedizione, l’attenzione, professionalità, capacità, competenza, pazienza, generosità, umanità e gentilezza con cui sono stato trattato in questo Ospedale, fin da prima del ricovero con la prima ecografia fatta col dr Andrea Sanguinetti, e poi dal momento della mia accoglienza al Pronto Soccorso da parte del dr Caretta, fino al giorno in cui sono stato dimesso. Non conosco per nome tutti gli altri medici che mi hanno assistito, ma desidero esprimere a tutti loro la mia gratitudine, riconoscenza, apprezzamento e soddisfazione per la buona qualità dell’assistenza ricevuta che ha portato alla mia ripresa fisica e psicologica. Sono veramente commosso nell’esprimere il mio apprezzamento e gratitudine per le tante premure, cure, attenzioni che mi sono state rivolte. Nella mia lunga vita sono stato ricoverato in numerosi ospedali pubblici e cliniche private di 3 diversi Continenti e posso assicurare che il trattamento ricevuto nel vostro reparto svetta sopra tutti gli altri.

I migliori saluti

