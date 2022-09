Imperia.. Vigili del fuoco in azione per un’automobile incastrata in una strettoia. La colpa sembra essere quella derivante da indicazioni sbagliate, non si sa se per un errore umano, un’errata lettura del navigatore satellitare, se non delle mappe stradali (se ancora qualcuno le usa) male interpretate. Fatto sta che verso le 23.20, l’autogru dei pompieri, è dovuta intervenire in Salita Santa Maria Maggiore, partendo dal Comando provinciale per liberare l’autovettura.

