“La contemporaneità del classico”, le opere della Wolfsoniana al Lia

Il Museo Civico Amedeo Lia della Spezia presenta dal 19 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023 la mostra “La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana”. Organizzata attraverso una selezione di opere della Wolfsoniana di Genova, l’esposizione intende infatti proporre un dialogo tra le due collezioni, focalizzato sulle molteplici trasformazioni e riprese, nel corso dei secoli, di comuni modelli stilistici e iconografici.

Punto di partenza del percorso espositivo è il Ritratto di Matteo Marangoni, dipinto nel 1919 dal pittore toscano Baccio Maria Bacci. Tale opera non solo raffigura uno tra i principali storici dell’arte italiani del Novecento, celebre per i suoi studi sull’arte barocca e per le importanti scoperte (tra cui il Bacco di Caravaggio), realizzate nel corso della sua opera di tutela del patrimonio artistico italiano, ma documenta anche la determinante influenza estetica esercitata dal critico d’arte sugli sviluppi espressivi di Bacci che proprio in quest’epoca, abbandonate le sperimentazioni linguistiche del futurismo, si accingeva ad aderire alle istanze classiche della cultura novecentista.

