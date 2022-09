Light Talk Sustainable Event, parte il countdown per il 2023: Genova pronta ad accogliere la Ocean Race nel segno della sostenibilità

Genova. Ocean Race, ci siamo quasi. Manca poco meno di un anno all’arrivo a Genova della regata più emozionante e impegnativa del mondo e che in ogni sua tappa – stopover – fino alla nostra città porterà eventi per sensibilizzare sulle tematiche ambientali e che riguarderanno anche un nuovo concetto di hospitality a basso impatto ambientale e sostenibile, anche per rendere omaggio alla regata stessa che nella sua lunga rotta coniuga i temi dello sport e quelli sostenibilità attraverso la salvaguardia dei mari e degli oceani.

Una manifestazione all’insegna della sostenibilità, dunque, tema che ha fatto da filo conduttore al Light Talk che questa mattina è stato ospitato alla lounge della Ocean Race stessa, al quale hanno preso parte l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Tiziana Merlino di Amiu, Giuliano Luzzato della One Ocean Foundation e Vincenzo Spera di Duemila Grandi Eventi e durante il quale è stata sottolineata l’importanza di compiere un ulteriore sforzo anche nel coinvolgimento della popolazione.

» leggi tutto su www.genova24.it