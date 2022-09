Maltempo: diminuisce la probabilità di forti temporali

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Allerta gialla per temporali sulla Liguria, sul centro della regione fino alle 21, sull’entroterra del Tigullio fino alla mezzanotte e fino alle 10 di domani mattina sullo spezzino.

Dopo i forti temporali che in mattinata hanno determinato alcuni allagamenti a Genova, nel ponente cittadino in Valpolcevera e a Sampierdarena, e nel savonese un piccolo smottamento lungo la strada provinciale a Stella, da alcune ore la perturbazione sta interessando tutto il territorio, con precipitazioni deboli e diffuse, fino a moderate nel Tigullio nel primo pomeriggio.

La situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa Regionale, aperta per tutta la durata dell’allerta. La Protezione Civile della Regione Liguria raccomanda la massima cautela e di osservare le opportune norme di autoprotezione.

I fenomeni potranno proseguire anche nella notte, in particolare proprio nella parte più orientale della regione con precipitazioni che interesseranno anche l’alta Toscana. Domani domenica 25 settembre, è prevista instabilità su tutta la regione, con una bassa probabilità di temporali forti. I venti saranno tra moderati e forti dai quadranti meridionali mentre il mare tra mosso e molto mosso.

» leggi tutto su www.levantenews.it