Maltempo, il mondo agricolo: “Pulizia rii essenziale, ma serve puntare sui Consorzi di bonifica”

Liguria. Dopo un’estate torrida e un lungo periodo di estrema siccità, con l’autunno andiamo incontro a una stagione delle piogge che, oggi più che mai, suscita non poco timore. Timori espressi a più riprese anche dalle filiere agricole che hanno già subito pesanti conseguenze a seguito dei cambiamenti climatici e che ora si trovano ad affrontare un contesto di crisi e di rincari.

Il pericolo alluvioni e altri danneggiamenti mette in allarme il settore, che lancia l’appello per una prevenzione efficace a tutela delle aree agricole: “Risulta oltremodo necessario portare quanto prima a complimento la pulizia degli alvei di fiumi e torrenti della zona, velocizzando il più possibile le operazioni per arrivare preparati e pronti al momento in cui l’intensità delle precipitazioni inizierà ad aumentare”.

