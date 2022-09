Politiche 2022: sono 1.276 i giovani genovesi che votano per la prima volta, 315 i centenari

Genova. Sono 1.276, equamente suddivisi tra maschi e femmine, i giovani che voternno per la prima volta a Genova il prossimo 25 settembre, mentre sono 462 gli elettori stranieri che hanno preso la cittadinanza dalle ultime elezioni, vale a dire le amministrative di giugno, e che voteranno a Genova per la prima volta. Gli elettori centenari iscritti alle liste comunali sono 315 (di questi 270 sono donne).

In totale gli elettori residenti nel comune di Genova sono oltre 440 mila, ma sono circa 15 mila in meno rispetto alle elezioni politiche del 2018. Sono 300 i cittadini genovesi temporaneamente residenti fuori dal territorio nazionale che hanno fatto richiesta di voto per corrispondenza.Circa 38.000 i cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che potranno votare per corrispondenza alle elezioni del Parlamento per i candidati della Circoscrizione Estero.

