Ramo crolla su un’auto a Vallecrosia, il sindaco Biasi: «Pini creano danni anche negli altri comuni»

Vallecrosia. «Da quando siamo entrati in amministrazione abbiamo tagliato oltre 30 pino marittimi e recentemente un grande albero in via Primo Maggio molto malato, ripiantumando altre essenze di maggior sicurezza. Incredibile un mese fa l’accusa era di non dover tagliare gli alberi, oggi il contrario, sempre di più obbiettivo è discreditare su ogni situazione».

Con queste parole il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi commenta il crollo del ramo di un pino marittimo su un’auto parcheggiata in via Angeli Custodi: «Non solo a Vallecrosia i pini creano danni e a volte perdono o cadono rami, nel comune di Ventimiglia ne sono caduti dentro i giardini. Abbiamo deciso dal primo giorno di sostituirli ove possibile. Abbiamo iniziato dai giardini ex Fassi durante il cantiere, proseguiremo anche sulla Romana ed anche in via Angeli Custodi. Per il ramo si è intervenuti ed abbiamo chiesto una verifica anche per gli altri alberi o pini», prosegue il primo cittadino.

