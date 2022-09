Sanremo, investito da un’auto mentre viaggia in monopattino: trentenne in prognosi riservata

Sanremo. E’ ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in coma farmacologico, il trentenne rimasto gravemente ferito la scorsa notte in un incidente avvenuto in corso Orazio Raimondo, nei pressi dell’hotel Marinella, a Sanremo. I medici dell’ospedale savonese lo hanno operato d’urgenza e ora l’uomo, in coma farmacologico, lotta tra la vita e la morte.

Stando a quanto ricostruito, il trentenne era a bordo di un monopattino quando è stato investito da un’auto. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 e un’ambulanza, che l’ha trasportato in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo. Da qui, poche ore dopo, è stato trasferito d’urgenza al più attrezzato ospedale di Pietra Ligure, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento.

