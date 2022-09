‘Santa’: naufraga barca a vela; tratti in salvo i cinque a bordo

Naufragio per una barca a vela di Santa Margherita Ligure alla “Millevele” di Genova, la veleggiata non competitiva che si tiene ogni anno in concomitanza con il Salone Nautico. La barca a vela affondata si chiamava Lazy ed era iscritta al Circolo Velico di Santa Margherita. A bordo cinque persone di equipaggio, che sono state tratte in salvo dalle due imbarcazioni più vicine: nessuno è rimasto ferito, anche se la paura è stata tanta. Il Lazy è affondato in pochi minuti. Alla Millevele, giunta quest’anno alla 34ma edizione, hanno partecipato 228 imbarcazioni di varie caratteristiche e dimensioni: il campo di regata era compreso tra la Foce e Punta Chiappa.

Il colpo di cannone di partenza è stato sparato alle 11, davanti al Lido di Albaro, con condizioni meteo ottimali per la regata: niente pioggia, onde normali, vento a 10 nodi. Un’ora più tardi sulla zona si è abbattuto all’improvviso un violento nubifragio e il vento è raddoppiato di intensità, giungendo ai 20 nodi. Il mare si è subito ingrossato. Il Lazy era a un miglio e mezzo davanti a Pieve Ligure, quando ha affrontato un’onda più alta delle altre. La violenta ricaduta sull’acqua ha aperto una grossa falla nella chiglia: la barca ha iniziato ad imbarcare acqua ed è affondata in pochi minuti. L’equipaggio ha fatto in tempo a gettarsi in mare con i giubbotti di salvataggio. Dopo essere stati recuperati dalle due barche più vicine, i naufraghi sono stati portati alla sede dello Yachting Club Italiano di Genova

