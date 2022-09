Sul Levante e lo Spezzino allerta gialla prolungata fino a domattina

Sul Levante ligure e la nostra provincia l’allerta meteo gialla per temporali è stata prolungata fino alle 10 di domattina. Confermata invece la chiusura alle 21.00 di questa sera per la zona centrale della regione e l’entroterra di Levante.

In mattinata precipitazioni generalmente moderate hanno interessato l’imperiese mentre, successivamente, i fenomeni si sono fatti più insistenti sul savonese e il genovese con intensità anche forti o localmente molto forti.

Precipitazioni anche molto forti, si sono avute sul Centro della regione, in particolare Val Polcevera e Val Bisagno. Sono stati registrati i valori di 24.6 millimetri in 15 minuti, 44 mm in 30 minuti e 71.8 millimetri in un’ora a Genova Bolzaneto (cumulata totale di 93 millimetri). Sono stati inoltre registrati 59 millimetri in un’ora a Genova Fiumara. Intensità forte anche ad Alpicella (Varazze) con 41.2 millimetri in un’ora, Mele (39.6), Madonna delle Grazie (Genova) con 36.8, Genova Castellaccio con 34 e Genova Centro Funzionale con 31.8.

La struttura che ha interessato il capoluogo regionale si va muovendo lentamente verso Levante. Nelle prossime ore sono attese ancora piogge diffuse, con locali rovesci e temporali anche forti e/o organizzati un po’ su tutto il territorio regionale, ma in particolare ancora sul centro e il Levante della regione. I fenomeni potranno proseguire anche nella notte, in particolare proprio nella parte più orientale della regione con precipitazioni che interesseranno anche l’alta Toscana. Domani è attesa instabilità su tutta la regione (segnalata da una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone) per il transito dell’anomalia in quota. I venti sono previsti tra moderati e forti dai quadranti meridionali mentre il mare tra mosso e molto mosso.

