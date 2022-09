A Villa Ormond la festa finale di “Sanremo in sport”

Sanremo. Sabato 8 ottobre dalle 15 alle 19 si terrà la manifestazione sportiva organizzata dalle 24 associazioni sportive del territorio che hanno aderito al progetto estivo “Sanremo in sport” estate 2022 presso il parco di Villa Ormond. Si tratterà di un percorso multisportivo che si svilupperà in tutto il parco e che vedrà le associazioni sportive impegnate in un susseguirsi di esibizioni e dimostrazioni e nel dare la possibilità di provare le più svariate discipline sportive sia a bambini che adulti. Inoltre sarà possibile raccogliere materiale informativo sui corsi in partenza.

Un pomeriggio all’insegna dello sport in ogni sua forma e del divertimento all’aria aperta. “La nostra iniziativa intende riunire un unico evento le associazioni che hanno aderito ai progetti Sanremo in sport e sport nei parchi e valorizzare le attività proposte molte all’aperto in splendidi giardini resi disponibili dall’amministrazione” dichiarano le associazioni sportive.

