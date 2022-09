Valeria Licari, 13enne atleta della Boxing Class La Spezia, torna vittoriosa dalla trasferta di Cuneo. Nella serata di ieri, sabato 24 settembre, la giovane pugile ha avuto la meglio contro contro l’atleta locale 14enne Adele Vallero, vincendo tre round su tre. La Licari ha espresso una prestazione di alto profilo agonistico, mettendo a segno colpi importanti, portando stoccate esemplari dopo schivate da pugile adulto.

“Valeria si allena in maniera certosina, alternando la palestra con la scuola e la famiglia. È arrivata al Boxing Class a 12 anni e non ha mai saltato un allenamento. In soli quattro mesi ha inanellato tre vittorie e un pareggio su cinque match ed è già stata selezionata nella rappresentativa ligure sostenendo un primo camp training. L’obiettivo è vestire la maglia azzurra della Nazionale, non più un’utopia, ma qualcosa di molto realizzabile: penso sia davvero portata per questa nobile disciplina”, commenta il tecnico Armando Bellotti.

“Certamente i Campionati italiani del 26/30 ottobre – prosegue Bellotti – saranno duri, in quanto Valeria si troverà davanti quasi tutte 14enni al secondo anno da schoolgirl, ma se le prestazioni di Valeria saranno in crescita come ieri sera, tutte le migliori dovranno sudare molto per aver ragione di lei. Sono molto orgoglioso della nostra baby fighter, e credo che Santo Stefano Magra, dove vive, debba andare fiera di una realtà pugilistica di nome Valeria Licari, che in soli quattro mesi di agonismo ha già scritto una pagina importante del pugilato femminile spezzino”.

L’articolo Boxe, Valeria Licari vittoriosa a Cuneo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com