Challenge Sanremo, Ingrillì e Zane vincono il Triathlon Sprint

Sanremo. Sotto una leggera pioggia e con il mare leggermente mosso, si è disputato il Triathlon Sprint – Trofeo Daniele Rambaldi (0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) che ha aperto la seconda giornata del Challenge Sanremo.

Nomi importanti al via che hanno ipotecato la gara sin dalle prime bracciate. Nella gara maschile, trionfo per Davide Ingrillì, autore di una strategia decisamente aggressiva conclusa con una strepitosa frazione di corsa; secondo posto per Davide Uccellari, azzurro due volte ai Giochi Olimpici, che ha rimontato proprio nella fase conclusiva di gara dopo aver cambiato in T2 al quarto posto. Completa il podio Edoardo Petroni, protagonista assoluto in acqua.

