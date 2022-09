Covid-19: i casi in provincia scendono a 1.058. Invariati tutti gli altri dati

Il quotidiano conteggio dei casi e delle complicazioni dovute al coronavirus è ritornato negli ultimi giorni a far segnare il segno più dopo settimane di calo. Nonostante il bollettino della domenica sia tradizionalmente foriero di numeri contenuti la conferma dell’aumento dei casi si ha nei dati comunicati dalla Regione: in Liguria, infatti, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 448, per un totale di casi attualmente attivi che sale a 8.868, 12 più di quelli di ieri.

A livello provinciale, dove i nuovi contagi sono stati 67, i positivi al Covid-19 sono 1.058 (18 meno di ieri). Restano inalterati, invece, i numeri relativi a ricoverati (22), pazienti in Terapia intensiva (1) e i decessi di pazienti Covid-19 positivi da inizio pandemia (647).

