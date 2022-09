Fratelli d’Italia traina il centrodestra, Berrino verso la promozione al Senato

Sanremo. Primi exit poll senza colpi di scena rispetto agli ultimi sondaggi, Fratelli d’Italia si conferma traino del centrodestra e per il candidato sanremese Gianni Berrino si avvicina la promozione da assessore regionale a senatore della Repubblica. Fatica a trattenere l’entusiasmo l’esponente della giunta Toti che sarà presente a partire dall’una di questa notte nel proprio point di piazza Cesare Battisti, dove ad attenderlo ci sono i sostenitori della sua campagna elettorale.

Stando ai dati dei primi exit poll delle 23, il partito di Meloni si conferma la lista più votata dagli italiani con una forbice che va dal 22 al 27% dei consensi. Segue nel centrodestra la Lega, poi Forza Italia e quindi i Moderati di Lupi-Toti. Il secondo candidato dell’Imperiese che si gioca delle chance di elezione in parlamento è l’attuale vicepresidente della Regione Alessandro Piana. La sua promozione in Senato è vincolata al risultato ligure della Lega, confrontato a quello del Movimento 5 Stelle che, su base nazionale, distacca il Carroccio di oltre 5 punti percentuali. Per gli altri candidati del Ponente, Flavio Di Muro (Lega, deputato uscente), Desiree Negri (Azione-Italia Viva), Marco Scajola (Noi Moderati), Mauro Gradi (+Europa), le probabilità di successo sono appese a un filo.

