Imperia, museo navale e porto turistico: le interrogazioni dell’opposizione

Imperia. Le interrogazioni presentate dai consiglieri di opposizione Alessandro Savioli e Luca Lanteri in merito al museo navale e al porto turistico:

«I sottoscritti consiglieri comunali premesso che

– A dispetto della Cerimonia di apertura ed a seguito di nostro sopralluogo, oltrechè delle

numerose lettere/mail di protesta inviate all’Amministrazione, il Museo non si presenta oggi

assolutamente completo e con allestimenti fuori contesto nel percorso museologico e museografico;

– E’ dovere dell’Amministrazione conservare, valorizzare i reperti nella loro giusta collocazione

avvalendosi soprattutto del parere prettamente competente degli esperti in materia;

– Che non tutte le aree sono oggi utilizzate e che molte pareti appaiono spoglie e private di

quadrerie,

Considerato che

– con l’Associazione Amici del Museo era già in fase di sottoscrizione da parte della Giunta la Convenzione “Attuativa ed Integrativa” (rispetto all’originale del 2008) e della quale, nonostante l’urgenza e l’importanza di definizione ancora oggi non sono chiariti né definiti i rapporti tra l’Associazione e l’Amministrazione,

» leggi tutto su www.riviera24.it