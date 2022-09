La Tarros fa tre su tre in Coppa Toscana

Un momento di Cmc Carrara – Spezia Basket Club Tarros (dalla pagina Fb Spezia Basket Club)

Dopo i successi con Lucca e Audax Carrara, lo Spezia Basket Club Tarros, in un palazzetto off limits per il pubblico per disposizione del Comune di Carrara, batte anche il CMC Carrara, formazione che milita in serie C Silver, e fa tre su tre in Coppa Toscana. Anche questa partita ha dimostrato, così come quella di sei giorni fa, sempre ad Avenza, contro l’Audax, che i bianconeri spezzini sono ancora in piena fase di preparazione, ma ciò non ha impedito loro di conquistare il successo.

“La squadra deve crescere ancora. Era importante portare a casa il risultato e lo abbiamo fatto, ma penso che tra un po’ vedremo tutto un altro gioco”, commenta il presidente dello Spezia Tarros Danilo Caluri.

“Non è stata una bella partita, soprattutto nei primi tre quarti abbiamo faticato in attacco e abbiamo avuto qualche difficoltà in difesa, dovuta in particolare a troppi cali di attenzione – le parole di coach Andrea Scocchera – . C’è ancora da lavorare, abbiamo una settimana per farci trovare in una condizione migliore per l’avvio del campionato. Serve più fluidità nel gioco, dobbiamo rodare i meccanismi, puntare su passaggi più semplici ma più efficaci”.

Proprio per dare minutaggio e permettere a tutti di entrare nel ritmo gara, il coach bianconero ha fatto scendere sul parquet il roster al completo, con la sola esclusione dell’indisponibile Bolis e con Ramirez che ha potuto giocare solo il primo tempino, causa infortunio.

E la prossima settimana prende il via campionato della Serie C Gold Toscana: per la Tarros esordio subito da prova di maturità, sabato 2 ottobre, in trasferta, contro Castelfiorentino.

