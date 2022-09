Arenzano. L’Arenzano (privo di Alessandro Damonte e Fabio Baroni) vince e convince, superando (2-1) il coriaceo Campomorone, che ha Revello in panchina Revello e Chiarabini in tribuna.

I ragazzi di Corradi (squalificato), sostituito in panchina da Feroldi, giocano a tutto campo, attaccando gli spazi, combattendo uno contro uno in ogni zona del campo, contro un Campomorone che ribatte colpo su colpo per tutti i 96 minuti giocati.

